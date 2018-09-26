Турсунов: конечно, я бы хотел, чтобы успех не вскружил Соболенко голову

Дмитрий Турсунов, являющийся тренером белорусской теннисистки Арины Соболенко, рассказал о работе со своей подопечной и выразил надежду на то, что успешные результаты не скажутся на её отношении к игре.



«Арина невероятно атлетична. Пока что она не так хорошо координирована, но многие забывают, что ей лишь 20, и она продолжает развиваться. Она очень восприимчива и хочет учиться. Арина хочет становиться сильнее, у неё правильный настрой. Многие боятся нового, это останавливает их прогресс. Соболенко не такая.

Она позволяет другим помогать ей выстраивать игру вокруг её сильных стороны. Арина очень одарённая теннисистка, так что ей легче. Я считаю, что главная причина её прогресса — не физические данные, талант или агрессивный настрой, а её желание трудиться. Она хочет меняться, чтобы становиться сильнее. Просто невероятно, как быстро она способна прибавлять.

Уверен, что в наших отношениях возникнут моменты, когда она может начать терять веру или начнёт чувствовать, что я сконцентрирован на чём-то не столь важном. Но сейчас всё не так. Она хочет прогрессировать. Я стараюсь быть аккуратным в тех вещах, которые хочу изменить. Я видел комментарии о её укороченном ударе, о том, что она выполняет его двумя руками. Хорошо, я поменял это. Я заставил её начать выполнять удар одной рукой, и она делает это. Но это не так сильно скажется на её результатах. Я лучше обращу внимание на то, что может серьёзно влиять на игру и поможет выиграть немного больше очков.



Теннисистка находится на первом месте в этих отношениях, поэтому иногда мне приходится прикусить язык и сохранять терпение. Как в любых других отношениях, важно понимать точку зрения партнёра или коллеги.

Её нынешние результаты — это словно плод с дерева, но плода не получишь, если дерево не посадишь. Важно было проделать много работы, которая и помогла достичь результата. Я не исключаю того, что однажды она вдруг осознает, какого успеха достигла, и это ударит ей в голову. От этого не защититься. Конечно, я бы хотел, чтобы успех не вскружил ей голову, но сейчас всё так быстро выходит из-под контроля. Опасность существует. Однако, думаю, её близкие быстро поймут, если успех скажется на ней негативно", — цитирует Турсунова WTA Insider.

Сегодня, 26 сентября, Арина вышла в четвертьфинал турнира в Ухане.

Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Ухане, обыграв Кенин