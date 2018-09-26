Гаспарян: работаю над тем, чтобы набрать оптимальную форму и вернуться в топ-100

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян поделилась впечатлениями от выхода в четвертьфинал турнира в Ташкенте (Узбекистан). В матче второго круга она в трёх партиях обыграла представительницу Германии Татьяну Марию, посеянную под пятым номером, со счётом 6:2, 3:6, 7:6 (7:2). В третьем сете россиянка уступала со счётом 0:4. При счёте 4:5 Маргарита отыграла подачу на матч.



«Я не играла около года из-за травмы, но сейчас чувствую себя отлично. Я так рада, что смогла одержать победу сегодня. Счастлива, что смогла спастись в столь сложной ситуации и выиграла. Впереди у меня ещё два или три турнира, на которых я сыграю с защищённым рейтингом. Постараюсь выступить как можно лучше.

Мне было тяжело так долго не играть в теннис. Возвращение получилось непростым в физическом и психологическом плане. Я работаю с физиотерапевтом, чтобы набрать оптимальную форму и вернуться в топ-100", — цитирует Гаспарян официальный сайт тура.

Гаспарян одолела Марию на турнире в Ташкенте, отыгравшись с 0:4 в третьем сете