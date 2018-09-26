Потапова: моя цель — быть лучшей в WTA-туре

Российская теннисистка Анастасия Потапова, пробившаяся в основную сетку турнира в Ташкенте через квалификацию, призналась, что хотела бы и дальше успешно выступать на соревнованиях WTA. Сегодня, 26 сентября, она вышла в четвертьфинал турнира в столице Узбекистана, обыграв представительницу Сербии Ольгу Данилович со счётом 6:3, 6:3.

«Переход из юниорского во взрослый теннис получается непростым. Думаю, вся команда сосредоточена на том, чтобы моя игра улучшалась. Моя цель — быть лучшей в WTA-туре.

Я так рада, что выступаю на столь высоком уровне. Я делаю всё, что в моих силах, и надеюсь играть в туре на регулярной основе. Хотелось бы продолжать выступать на турнирах высокого ранга в предстоящие месяцы", — цитирует Потапову официальный сайт тура.

За выход в полуфинал соревнований в столице Узбекистана Потапова поспорит со словенкой Далилой Якупович.

Потапова победила Данилович и вышла в четвертьфинал турнира в Ташкенте