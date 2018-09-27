Матчи Павлюченковой и Касаткиной — в обзоре 3-го круга турнира в Ухане

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова пробилась в четвертьфинал турнира в Ухане(Китай), в трёх партиях обыграв представительницу Чехии Петру Квитову, посеянную под пятым номером, со счётом 3:6, 6:3, 6:3. Продолжительность противостояния составила 2 часа 12 минут. За выход в полуфинал соревнований Павлюченкова поспорит с австралийкой Эшли Барти, получившей 16-й номер посева.



Дарья Касаткина, посеянная под 13-м номером, не смогла пробиться в четвертьфинал, проиграв представительнице Словакии Доминике Цибулковой со счётом 3:6, 6:7 (3:7). Продолжительность встречи составила 1 час 40 минут. За выход в полуфинал Цибулкова сразится с Ариной Соболенко из Беларуси.



Китайская теннисистка Ван Цян, получившая «уайлд-кард» от организаторов турнира, вышла в четвертьфинал, в двух партиях обыграв представительницу Австралии Дарью Гаврилову со счётом 7:5, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 39 минут. За выход в полуфинал соревнований в Ухане Ван Цян поспорит с Моникой Пуиг из Пуэрто-Рико.

Видеообзор матчей третьего круга турнира в Ухане доступен на «Чемпионате».



Турнир с призовым фондом $ 2 746 000 завершится 29 сентября. Действующей победительницей является француженка Каролин Гарсия. В прошлогоднем финале она в трёх партиях обыграла австралийку Эшли Барти – 6:7 (3:7), 7:6 (7:4), 6:2.