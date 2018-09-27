Цибулкова: активная игра с форхенда была единственным шансом победить Касаткину

Словацкая теннисистка Доминика Цибулкова прокомментировала победу над россиянкой Дарьей Касаткиной в третьем круге турнира в Ухане со счётом 6:3, 7:6 (7:3).

«Я очень рада, что смогла вновь продемонстрировать хороший теннис. Даже если я проигрывала в розыгрышах, всё равно старалась атаковать с форхенда, так как это был мой единственный шанс победить. Мне нужно было играть активно, это моя стратегия.

Дарья не делает подарков на корте, так что нужно самой завершать атаки. На тай-брейке я играла очень агрессивно. Удар с форхенда работал как надо. В целом я чувствовала, что контролировала ситуацию на корте в большей части матча.

Я хорошо играла в начале сезона, но затем получила травму. Я на сто процентов выкладывалась на тренировках и старалась играть как можно лучше, но в первой половине сезона результаты не приходили. Я всё время чувствовала, что мне нужно выиграть несколько матчей, чтобы набрать ход. Это произошло на Уимблдоне, а затем на US Open.

На оставшихся турнирах я хочу заработать как можно больше очков, чтобы подняться выше в рейтинге. Я хочу добиться того, чего не смогла достичь в первой половине сезона", — цитирует Цибулкову официальный сайт тура.

Цибулкова — о матче с Касаткиной: когда мой форхенд работает, это хороший день