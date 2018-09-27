Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис /

Павлюченкова в трёх сетах проиграла Барти в четвертьфинале турнира в Ухане

Павлюченкова в трёх сетах проиграла Барти в четвертьфинале турнира в Ухане
Теннис / WTA

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла пробиться в полуфинал турнира в Ухане (Китай), в трёх партиях проиграв представительнице Австралии Эшли Барти, получившей 16-й номер посева, со счётом 2:6, 7:5, 4:6. Продолжительность противостояния составила 2 часа 4 минуты.

Уроженка Самары дважды подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 3 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 5 эйсов, 3 двойные ошибки и 5 брейков.

За выход в финал соревнований в Ухане Барти поспорит с победительницей поединка Доминика Цибулкова (Словакия) — Арина Соболенко (Беларусь).

Турнир с призовым фондом $ 2 746 000 завершится 29 сентября. В прошлогоднем финале француженка Каролин Гарсия в трёх сетах обыграла Барти со счётом 6:7 (3:7), 7:6 (7:4), 6:2.

27 сентября 2018 года, четверг. 09:40 МСК
Ухань. 1/4 финала
Матч окончен
Эшли Барти
Эшли Барти
17
Австралия
6:2
5:7
6:4
Анастасия Павлюченкова
Анастасия Павлюченкова
Россия
Павлюченкова: победа над Квитовой получилась особенной для меня
Все в сад! Теннисисты дружно отправились в Китай за очками
На последней неделе сентября набирает силу азиатская серия турниров. Женщины играют в Ухане и Ташкенте, мужчины – в Чэнду и Шэньчжэне.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент