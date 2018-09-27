Куэрри за 55 минут обыграл Басилашвили и вышел в четвертьфинал турнира в Чэнду

Теннисист из США Сэм Куэрри вышел в четвертьфинал соревнований в Чэнду, в двух партиях матча второго круга обыграв представителя Грузии Николоза Басилашвили (3) – 6:1, 6:4. Продолжительность противостояния составила 55 минут.



Победитель встречи отметился 17 подачами навылет, 2 двойными ошибками и реализацией 3 брейк-пойнтов из 9. На счету Басилашвили 4 эйса и 8 двойных ошибок. Шансов взять подачу соперника Николоз не имел.



За выход в полуфинал соревнований Куэрри поспорит со своим соотечественником Тейлором Фритцем.



Турнир в Чэнду с призовым фондом $ 1 070 040 завершится 30 сентября. В 2017 году победителем этих соревнований стал представитель Узбекистана Денис Истомин. Текущий розыгрыш турнира Истомин пропускает из-за травмы.