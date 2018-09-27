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Куэрри за 55 минут обыграл Басилашвили и вышел в четвертьфинал турнира в Чэнду

Куэрри за 55 минут обыграл Басилашвили и вышел в четвертьфинал турнира в Чэнду
Теннис / ATP

Теннисист из США Сэм Куэрри вышел в четвертьфинал соревнований в Чэнду, в двух партиях матча второго круга обыграв представителя Грузии Николоза Басилашвили (3) – 6:1, 6:4. Продолжительность противостояния составила 55 минут.

Победитель встречи отметился 17 подачами навылет, 2 двойными ошибками и реализацией 3 брейк-пойнтов из 9. На счету Басилашвили 4 эйса и 8 двойных ошибок. Шансов взять подачу соперника Николоз не имел.

За выход в полуфинал соревнований Куэрри поспорит со своим соотечественником Тейлором Фритцем.

Турнир в Чэнду с призовым фондом $ 1 070 040 завершится 30 сентября. В 2017 году победителем этих соревнований стал представитель Узбекистана Денис Истомин. Текущий розыгрыш турнира Истомин пропускает из-за травмы.

27 сентября 2018 года, четверг. 11:00 МСК
Чэнду. 2-й круг
Николоз Басилашвили
Николоз Басилашвили
35
Грузия
 
 
 
Сэм Куэрри
Сэм Куэрри
58
США
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На последней неделе сентября набирает силу азиатская серия турниров. Женщины играют в Ухане и Ташкенте, мужчины – в Чэнду и Шэньчжэне.
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