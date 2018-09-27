Гаспарян пробилась в полуфинал турнира в Ташкенте, победив Штолляр

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян вышла в полуфинал турнира в Ташкенте (Узбекистан), в трёх партиях обыграв представительницу Венгрии Фанни Штолляр, пробившуюся в основную сетку через квалификацию, со счётом 3:6, 6:2, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 54 минуты.



Маргарита 10 раз подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 5 из 15 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 8 эйсов, 6 двойных ошибок и 2 брейка.



За выход в финал соревнований в столице Узбекистана 24-летняя уроженка Москвы поспорит с немкой Моной Бартель.

Во втором полуфинале сыграют россиянка Анастасия Потапова (Q) и украинка Катерина Козлова.



Турнир с призовым фондом $ 250 тыс. завершится 29 сентября. В 2017 году эти соревнования выиграла украинка Катерина Бондаренко.

Гаспарян одолела Марию на турнире в Ташкенте, отыгравшись с 0:4 в третьем сете