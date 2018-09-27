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Гаспарян пробилась в полуфинал турнира в Ташкенте, победив Штолляр

Гаспарян пробилась в полуфинал турнира в Ташкенте, победив Штолляр
Теннис / WTA

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян вышла в полуфинал турнира в Ташкенте (Узбекистан), в трёх партиях обыграв представительницу Венгрии Фанни Штолляр, пробившуюся в основную сетку через квалификацию, со счётом 3:6, 6:2, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 54 минуты.

Маргарита 10 раз подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 5 из 15 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 8 эйсов, 6 двойных ошибок и 2 брейка.

За выход в финал соревнований в столице Узбекистана 24-летняя уроженка Москвы поспорит с немкой Моной Бартель.

Во втором полуфинале сыграют россиянка Анастасия Потапова (Q) и украинка Катерина Козлова.

Турнир с призовым фондом $ 250 тыс. завершится 29 сентября. В 2017 году эти соревнования выиграла украинка Катерина Бондаренко.

27 сентября 2018 года, четверг. 13:30 МСК
Ташкент. 1/4 финала
Матч окончен
Маргарита Гаспарян
Маргарита Гаспарян
Россия
3:6
6:2
6:1
Фанни Штолляр
Фанни Штолляр
Венгрия
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