Павлюченкова и Севастова вышли в полуфинал турнира в Ухане в парном разряде

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова и представительница Латвии Анастасия Севастова вышли в полуфинал турнира в Ухане (Китай) в парном разряде, обыграв китаянок Дуань Инъин и Ван Яфань, получивших «уайлд-кард» от организаторов, со счётом 7:5, 4:6, [10:5]. Продолжительность противостояния составила 1 час 36 минут.



Павлюченкова и Севастова 1 раз подали навылет, совершили 2 двойные ошибки и реализовали 6 из 10 брейк-пойнтов. На счету их соперниц ни одного эйса, 4 двойные ошибки и 6 брейков.



За выход в финал соревнований в Ухане Павлюченкова и Севастова поспорят с чешками Андреа Главачковой и Барборой Стрыцовой, посеянными под вторым номером.



Турнир с призовым фондом $250 тыс. завершится 29 сентября.

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