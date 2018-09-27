Андерсон выполнил почётный бросок перед бейсбольным матчем в Чикаго

Теннисист из ЮАР Кевин Андерсон, занимающий 9-е место в рейтинге ATP, выполнил почётный первый бросок во время матча бейсбольной лиги MLB между «Чикаго Кабс» и «Питтсбург Пайрэтс», который проходил в Чикаго.

Андерсон приехал в Чикаго на матчи выставочного турнира Кубка Лэйвера, где он сыграл за сборную мира. На турнире представитель ЮАР нанёс поражение сербу Новаку Джоковичу, но сборная мира всё равно уступила сборной Европы.

«Для меня было большой честью сделать первый бросок!» — написал Андерсон в своём «твиттере».

Запись можно посмотреть в «твиттере» Андерсона.

Андерсон учился в Чикаго в университете Иллинойса. В настоящее время спортсмен живёт в штате Флорида, при этом в Чикаго у Андерсона остались родственники. Перед стартом Кубка Лэйвера теннисист выкладывал фото с племянниками.