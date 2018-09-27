Федерер назвал качества, необходимые для победы над ним, Надалем и Джоковичем

Победитель 20 турниров «Большого шлема» швейцарский теннисист Роджер Федерер сомневается, что кому-то под силу обыграть его, Новака Джоковича и Рафаэля Надаля на одном турнире. Федерер назвал качества, которые необходимы для победы.

«Очевидно, что ведущие игроки очень сильны. Возьмите меня, Рафу и Новака. Просто смотрю на то, как мы играем. У каждого из нас свой стиль. Думаю, обыграть нас троих на одном турнире практически невозможно. Не знаю, бывало ли такое когда-нибудь. Возможно, жеребьёвка в принципе не позволяет такого сценария.

В любом случае нужны многие качества в игре. Нужно уметь хорошо подавать и брать подачи. Важно также уметь варьировать игру, хорошо действовать у сетки. Необходимо быть сильным физически и психологически.

Думаю, что в игре против нас троих необходимы все эти качества. Естественно, что это очень сложно. Посмотрите, сколько игроков пытались бросить нам вызов», — приводит слова Федерера Daily Express.