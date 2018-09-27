Федерер: в современном теннисе каждый может победить на любом покрытии

Бывшая первая ракетка мира Роджер Федерер считает, что в современном теннисе нет специалистов по тем или иным покрытиям. По мнению швейцарца, любой игрок может победить на том или ином покрытии.

«Сейчас турниры тура стали мэйнстримом. У каждого есть шанс на победу на любом покрытии. Ранее трава была очень быстрой, на закрытых кортах было непривычное освещение, на открытых – смесь всего, что-то среднее. Сейчас всё иначе. Знаете, игра на закрытых кортах тоже стала медленнее. Как и на траве. Теперь у каждого есть шанс.

С одной стороны, теперь стало легко. С другой – сложнее. Даже сложно сказать. Лично мне нравится средний темп, который сочетает в себе все особенности тенниса. Но я не знаю, насколько такое суждение справедливо для других игроков», — приводит слова Федерера Tennis World USA.