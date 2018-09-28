С. Уильямс: я всегда поддерживаю женщин, несмотря ни на что

Американская теннисистка Серена Уильямс прокомментировала судейский скандал в финале Открытого чемпионата США по теннису. Уильямс уступила японке Наоми Осаке со счётом 2:6, 4:6.



«Я всегда поддерживаю женщин, несмотря ни на что, и так было всегда. Я чувствую, что Билли Джин Кинг делала так же и своей позицией дала возможность таким женщинам, как я, играть и соревноваться.



Если вы женщина, вы должны быть способны делать то, что может сделать половина парня, и я чувствую прямо сейчас, что мы не, как доказано, в этом положении. В данный момент женщины не имеют и половины тех прав, что есть у мужчин. Сейчас я просто пытаюсь оправиться от финала и двигаться дальше», – цитирует Серену Tennis World USA.



Ранее 37-летняя американка заявила о досрочном завершении сезона.

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