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С. Уильямс: я всегда поддерживаю женщин, несмотря ни на что

С. Уильямс: я всегда поддерживаю женщин, несмотря ни на что
Теннис / WTA

Американская теннисистка Серена Уильямс прокомментировала судейский скандал в финале Открытого чемпионата США по теннису. Уильямс уступила японке Наоми Осаке со счётом 2:6, 4:6.

«Я всегда поддерживаю женщин, несмотря ни на что, и так было всегда. Я чувствую, что Билли Джин Кинг делала так же и своей позицией дала возможность таким женщинам, как я, играть и соревноваться.

Если вы женщина, вы должны быть способны делать то, что может сделать половина парня, и я чувствую прямо сейчас, что мы не, как доказано, в этом положении. В данный момент женщины не имеют и половины тех прав, что есть у мужчин. Сейчас я просто пытаюсь оправиться от финала и двигаться дальше», – цитирует Серену Tennis World USA.

Ранее 37-летняя американка заявила о досрочном завершении сезона.

#ЯЖЕМАТЬ! Серена слетела с катушек в финале US Open
Серена Уильямс разразилась такой истерикой в решающем матче US Open, что о дебютном титуле Наоми Осаки не вспомнит никто.
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