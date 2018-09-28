Гаспарян: после травмы было очень важно выйти в финал

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян поделилась эмоциями после выхода в финал турнира в Ташкенте. Россиянка в полуфинале нанесла поражение немке Моне Бартель со счётом 4:6, 6:1, 7:5.

«Это – очень важный и особенный момент для меня. Я вернулась после травмы и смогла выйти в финал. С нетерпением жду финального матча, он будет очень интересным.

Я играла хорошо во втором сете и до середины третьего. Думаю, что я начала слишком торопиться, старалась быстрее закончить матч, но Мона смогла вернуться в игру и оказать на меня давление. Особенно, когда она вела на своей подаче 5:4.

Думаю, что я использовала её ошибки. Рада, что мне удалось выйти в финал, это было очень важно для меня. Я просто в восторге», — цитирует Гаспарян пресс-служба турнира.

В финале Гаспарян сыграет со своей соотечественницей Анастасией Потаповой, которая обыграла украинку Катерину Козлову.