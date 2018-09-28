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Гаспарян одолела Бартель и сыграет с Потаповой в финале турнира в Ташкенте

Гаспарян одолела Бартель и сыграет с Потаповой в финале турнира в Ташкенте
Теннис / WTA

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян пробилась в финал турнира в Ташкенте (Узбекистан), в трёх партиях обыграв представительницу Германии Мону Бартель со счётом 4:6, 6:1, 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час 58 минут.

Маргарита трижды подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 6 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 5 эйсов, 7 двойных ошибок и 3 брейка. В третьем сете россиянка вела 4:1 и проиграла 4 гейма подряд. При счёте 4:5 Маргарита отыграла подачу на матч.

В финале соревнований в столице Узбекистана Гаспарян поспорит со своей соотечественницей Анастасией Потаповой, пробившейся в основную сетку через квалификацию.

Турнир с призовым фондом $ 250 тыс. завершится 29 сентября. В 2017 году эти соревнования выиграла украинка Катерина Бондаренко.

28 сентября 2018 года, пятница. 10:20 МСК
Ташкент. 1/2 финала
Матч окончен
Маргарита Гаспарян
Маргарита Гаспарян
Россия
4:6
6:1
7:5
Мона Бартель
Мона Бартель
Германия
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На последней неделе сентября набирает силу азиатская серия турниров. Женщины играют в Ухане и Ташкенте, мужчины – в Чэнду и Шэньчжэне.
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