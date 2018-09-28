Маррей: мне нужно улучшить физическую готовность и больше играть

Британский теннисист Энди Маррей, уступивший в четвертьфинале турнира в Шэньчжэне (Китай) испанцу Фернандо Вердаско (4:6, 4:6), признался, что ему не хватило сил. 31-летний теннисист, пропустивший почти год из-за травмы бедра, рассказал также, как он планирует готовиться к следующему сезону.

«Мне нужно больше игровой практики и работы в спортзале. Сейчас мне не хватает физической готовности. К концу недели почувствовал, что мне становится тяжеловато», — цитирует Маррея Sky Sports.

В полуфинале турнира в Шэньчжэне соперником Вердаско станет Йосихито Нисиока, обыгравший в четвертьфинале британца Кэмерона Норри.

Маррей пропустил 11 месяцев из-за травмы. Теннисист перенёс операцию на бедре, после чего не мог долго вернуться на корт.