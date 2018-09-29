Корне рассказала, как рано утром сдавала в отеле допинг-пробу

Французская теннисистка Ализе Корне пожаловалась, что ей третий раз за неделю пришлось сдать допинг-пробы.

«Это моё лицо, когда какие-то китайские чуваки ворвались в мой номер в 6 утра, чтобы взять мочу и кровь. Это третий допинг-контроль за неделю», — написала Корне в своём «твиттере», добавив хештеги «не лучшее пробуждение» и «как завалить свой день». Сейчас безвыигрышная серия 28-летней спортсменки насчитывает четыре матча.

Напомним, на Открытом чемпионате США Корне выразила недовольство по поводу замечания от судьи. В матче со шведкой Юханной Ларссон француженка во время 10-минутного перерыва надела футболку задом наперёд и решила переодеться прямо на корте. За это она получила предупреждение от мужчины-арбитра, с чем была несогласна.

Фотографию можно посмотреть в «твиттере» Корне.