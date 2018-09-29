Экс-тренер Федерера: С. Уильямс хочет выступить на Олимпиаде в 2020 году

Бывший тренер швейцарца Роджера Федерера Пол Аннаконе выразил мнение, что 37-летняя американка Серена Уильямс нацелена сыграть на летней Олимпиаде в Токио, которая пройдёт в 2020 году.



«Она очень умная женщина. Серена знает, как справляться с проблемами. Она настраивается, чтобы сделать выбор. Кто знает, как она будет чувствовать себя через пару лет. Она может родить ещё одного ребёнка, а может побороться и стать лидером.

Возможно, Олимпиада — одна из главных целей для Серены, которая вернётся на корт в начале 2019 года и попытается снова выиграть турнир „Большого шлема“. У неё не было большей радости в карьере, чем все золотые медали, которые она выиграла в одиночном разряде и в паре со своей сестрой», — цитирует Аннаконе Tennis World.