С. Уильямс спела песню топлес для кампании в поддержку борьбы с раком груди

Американская теннисистка Серена Уильямс приняла участие в социальном проекте I Touch Myself Project («Я трогаю себя»). Кампания направлена на привлечение внимания к женскому здоровью, в частности, на борьбу с раком груди.



Ролик с 37-летней спортсменкой призывает женщин ухаживать за собой, чтобы вовремя обнаружить возможные проблемы со здоровьем.

Ранее стало известно, что экс-первая ракетка мира решила досрочно завершить сезон 2018 года. Последним турниром, в котором Уильямс приняла участие, был US Open. Серена дошла до финала, где в двух сетах уступила японке Наоми Осаке. Решающий матч был омрачён судейским скандалом. Американка осталась недовольна решением арбитра лишить её очков за подсказку тренера и поломанную ракетку. В результате она назвала рефери сексистом и вором.

С. Уильямс: я всегда поддерживаю женщин, несмотря ни на что