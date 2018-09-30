Медведев обыграл Герасимова и сыграет в основной сетке турнира в Токио

Россиянин Даниил Медведев успешно преодолел квалификацию Открытого чемпионата Японии с призовым фондом $ 1,7 млн, который пройдёт с 1 по 7 октября.

22-летний теннисист одержал волевую победу над представителем Беларуси Егором Герасимовым — 6:7 (4:7), 6:3, 6:3. Продолжительность противостояния составила 2 часа 27 минут.

На счету Медведева 6 эйсов, 4 ошибки на своей подаче и 4 реализованных брейк-пойнта из 17. Его соперник выполнил 5 подач навылет, допустил 9 двойных ошибок и сделал 1 брейк.

В первом круге основной сетки соревнований Медведев сразится с аргентинцем Диего Шварцманом. Лидером посева стал хорват Марин Чилич, который в первом круге сыграет с немцем Яном-Леннардом Штруффом. В прошлом сезоне победа на турнире в Токио досталась бельгийцу Давиду Гоффену.