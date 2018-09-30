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Гарсия начала защиту титула в Пекине с победы над Яфань

Гарсия начала защиту титула в Пекине с победы над Яфань
Теннис / WTA

Француженка Каролин Гарсия одержала победу в первом круге Открытого чемпионата Китая по теннису, переиграв в трёх сетах представительницу Китая Ван Яфань — 7:6 (12:10), 6:7 (4:7), 6:3.

Матч продолжался 3 часа 3 минуты. На счету Гарсии, посеянной под четвёртым номером, 4 эйса, 2 ошибки на подаче и 6 сделанных брейков. Её соперница, получившая от организаторов турнира «уайлд-кард», выполнила 5 подач навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 16.

За выход в третий раунд Гарсия сразится со словенкой Полоной Херцог, которая в стартовом поединке соревнований взяла верх над Коко Вандевей из США — 6:2, 6:1.

Напомним, Гарсия является действующей победительницей турнира категории Premier в столице Китая. В прошлогоднем финале она обыграла румынку Симону Халеп.

30 сентября 2018 года, воскресенье. 09:00 МСК
Пекин (ж). 1-й круг
Матч окончен
Ван Яфань
Ван Яфань
Китай
   10
6:7
12   
   7
7:6
4   
3:6
Каролин Гарсия
Каролин Гарсия
Франция
30 сентября 2018 года, воскресенье. 11:10 МСК
Пекин (ж). 1-й круг
Матч окончен
Коко Вандевей
Коко Вандевей
США
2:6
1:6
 
Полона Херцог
Полона Херцог
Словения
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