Гарсия начала защиту титула в Пекине с победы над Яфань

Француженка Каролин Гарсия одержала победу в первом круге Открытого чемпионата Китая по теннису, переиграв в трёх сетах представительницу Китая Ван Яфань — 7:6 (12:10), 6:7 (4:7), 6:3.

Матч продолжался 3 часа 3 минуты. На счету Гарсии, посеянной под четвёртым номером, 4 эйса, 2 ошибки на подаче и 6 сделанных брейков. Её соперница, получившая от организаторов турнира «уайлд-кард», выполнила 5 подач навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 16.

За выход в третий раунд Гарсия сразится со словенкой Полоной Херцог, которая в стартовом поединке соревнований взяла верх над Коко Вандевей из США — 6:2, 6:1.

Напомним, Гарсия является действующей победительницей турнира категории Premier в столице Китая. В прошлогоднем финале она обыграла румынку Симону Халеп.