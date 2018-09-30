Цибулкова в Пекине разгромила Инъин, отдав сопернице всего 5 геймов

В первом круге Открытого чемпионата Китая словачка Доминика Цибулкова легко обыграла представительницу Китая Дуань Инъин, получившую «уайлд-кард» от организаторов, — 6:3, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 13 минут.

Инъин отличилась семью эйсами, одним реализованным брейк-пойнтом и двумя ошибками на своей подаче. Цибулкова ни разу не подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и сделала 4 брейка из 15 возможных.

За выход в третий раунд турнира финалистка Australian Open 2014 года поборется с австралийкой Дарьей Гавриловой.

Действующей победительницей соревнований категории Premier в столице Китая является теннисистка из Франции Каролин Гарсия. В прошлогоднем финале она обыграла румынку Симону Халеп.