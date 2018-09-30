Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис /

Цибулкова в Пекине разгромила Инъин, отдав сопернице всего 5 геймов

Цибулкова в Пекине разгромила Инъин, отдав сопернице всего 5 геймов
Теннис / WTA

В первом круге Открытого чемпионата Китая словачка Доминика Цибулкова легко обыграла представительницу Китая Дуань Инъин, получившую «уайлд-кард» от организаторов, — 6:3, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 13 минут.

Инъин отличилась семью эйсами, одним реализованным брейк-пойнтом и двумя ошибками на своей подаче. Цибулкова ни разу не подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и сделала 4 брейка из 15 возможных.

За выход в третий раунд турнира финалистка Australian Open 2014 года поборется с австралийкой Дарьей Гавриловой.

Действующей победительницей соревнований категории Premier в столице Китая является теннисистка из Франции Каролин Гарсия. В прошлогоднем финале она обыграла румынку Симону Халеп.

30 сентября 2018 года, воскресенье. 11:25 МСК
Пекин (ж). 1-й круг
Матч окончен
Дуань Инъин
Дуань Инъин
Китай
3:6
2:6
 
Доминика Цибулкова
Доминика Цибулкова
Словакия
Павлюченкова и Касаткина пробивают китайскую стену
На 1-й неделе октября пройдёт главный женский турнир в азиатской серии – Пекин. Мужчины разыграют два пятисотника – в Токио и том же Пекине.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент