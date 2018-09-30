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Павлюченкова уступила Стивенс в первом круге на турнире в Пекине

Павлюченкова уступила Стивенс в первом круге на турнире в Пекине
Теннис / WTA

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла пробиться во второй круг турнира в Пекине (Китай). Павлюченкова в трёх сетах уступила девятому номеру посева американке Слоун Стивенс в трёх сетах. Итоговый счёт – 6:7 (8:10), 6:4, 6:4 в пользу американской теннисистки.

Матч продолжался 2 часа и 48 минут. 9-я ракетка мира Стивенс выполнила 1 эйс, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов. Павлюченкова, занимающая 39-е место в рейтинге WTA, 2 раза подала навылет, сделала 4 брейка и допустила 6 двойных ошибок.

Соперницей Стивенс по второму кругу турнира станет китаянка Чжэн Сайсай, которая ранее обыграла украинку Даяну Ястремскую.

Призовой фонд турнира в Пекине превышает $ 8 млн.

30 сентября 2018 года, воскресенье. 14:30 МСК
Пекин (ж). 1-й круг
Матч окончен
Слоан Стивенс
Слоан Стивенс
США
   8
6:7
10   
6:4
6:4
Анастасия Павлюченкова
Анастасия Павлюченкова
Россия
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