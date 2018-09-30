Томич: турнир в Чэнду был для меня неровным, но эта победа очень важна

Австралийский теннисист Бернард Томич поделился эмоциями после победы в финале турнира в Чэнду (Китай). В финале Томич нанёс поражение итальянцу Фабио Фоньини со счётом 6:1, 3:6, 7:6 (9:7).

«В течение турнира я неоднократно был близок к поражениям. Я мог проиграть пять раз. Ещё во втором раунде квалификации я едва не уступил Герасимову, но каким-то чудом победил. В первом круге я тоже проигрывал, во втором круге сумел вернуть матч-пойнт. Да, турнир для меня был неоднозначным и неровным. Даже не знаю, сколько матч-пойнтов я отыграл сегодня.

Но для меня эта победа очень важна. Я впервые с 2015 года с турнира в Боготе выиграл трофей. Я снова поднимусь в рейтинге ATP», — приводит слова Томича пресс-служба ATP.