Вердаско подвергся критике за обращение с боллбоем на турнире в Шэньчжэне

Испанский теннисист Фернандо Вердаско подвергся критике после полуфинального матча турнира в Шэньчжэне, в котором он уступил японцу Йосихито Нисиоке (6:1, 3:6, 6:7).

Раздражённый Вердаско отругал боллбоя после того, как мальчик не успел подбежать к нему с полотенцем перед подачей. По всей видимости, Вердаско был недоволен нерасторопностью ребёнка.

Видео можно посмотреть в «твиттере» редактора Guardian Sport Джеймса Дарта

Специалисты и пользователи раскритиковали Вердаско, напомнив, что боллбои на турнирах должны лишь бегать за мячами, а не носить полотенца. В частности, мать британского теннисиста Энди Маррея Джуди выразила негодование в связи с поведением Вердаско. Она в «твиттере» отметила, что теннисисты должны самостоятельно брать полотенца.

Нисиока, обыграв Верадско, вышел в финал турнира. В финале его соперником стал француз Пьер-Юг Эрбер, японский теннисист одержал победу в трёх сетах.