Дель Потро: этот сезон может стать одним из лучших в моей карьере

Аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро перед стартом турнира в Пекине (Китай) поделился своими ожиданиями. Также третья ракетка мира отметил, что текущий сезон для него складывается очень удачно.

«Этот сезон может стать одним из лучших в моей карьере. Я выиграл мой первый титул «Мастерс 1000» в Индиан-Уэллсе. Затем я поднялся на самую высокую позицию в рейтинге ATP в моей карьере. Я сыграл в финале турнира «Большого шлема» впервые за последние девять лет. И у меня есть шанс, чтобы завершить сезон на самом высоком месте в рейтинге ATP в моей карьере. Этот год складывается для меня просто невероятным образом. Хочу продолжать в том же духе, мне нравится удивлять самого себя.

После турнира в Нью-Йорке я был истощён. Затем я отправился домой, провёл время с моей семьёй и друзьями, это помогло. Я активно готовился к этому турниру. Также я надеюсь побороться за путёвку на итоговый турнир в Лондоне», — приводит слова дель Потро пресс-служба ATP.

На старте турнира в Пекине соперником дель Потро станет испанец Альберт Рамос-Виньолас.