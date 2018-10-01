Мертенс проиграла Чжан Шуай в первом круге турнира в Пекине

Бельгийская теннисистка Элисе Мертенс, посеянная на турнире в Пекине (Китай) под 15-м номером, не смогла пробиться во второй круг, в трёх партиях проиграв представительнице Китая Чжан Шуай со счётом 1:6, 6:3, 3:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 48 минут.

Элисе 1 раз подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 4 двойные ошибки и 7 брейков.

За выход в третий круг соревнований в Пекине Чжан Шуай поспорит с венгерской теннисисткой Тимей Бабош, которая стартовала с победы над Се Шувэй из Китайского Тайбэя.

Турнир с призовым фондом $ 8 285 274 завершится 7 октября. В прошлогоднем финале француженка Каролин Гарсия обыграла румынку Симону Халеп со счётом 6:4, 7:6 (7:3).