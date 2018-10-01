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Лайович обыграл Поспишила в первом круге турнира в Пекине

Лайович обыграл Поспишила в первом круге турнира в Пекине
Теннис / ATP

Сербский теннисист Душан Лайович успешно преодолел первый круг турнира в Пекине (Китай). В стартовом матче Лайович нанёс поражение канадцу Вашеку Поспишилу в трёх сетах. Итоговый счёт – 2:6, 6:4, 6:4.

Матч продолжался 2 часа и 5 минут. Лайович, занимающий в рейтинге ATP 55-е место, сделал 8 эйсов, реализовал 3 из 3 брейк-пойнтов и допустил 5 двойных ошибок. Его соперник, 83-я ракетка мира, ни разу не подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и сделал 3 брейка. Ранее Лайович и Поспишил встречались два раза, в их взаимоотношениях до матча в Токио был паритет (1-1).

Соперником Лайовича во втором круге турнира будет победитель матча Райан Харрисон (США) – Григор Димитров (Болгария). Призовой фонд турнира в Пекине составляет $ 3,4 млн.

01 октября 2018 года, понедельник. 12:10 МСК
Пекин (м). 1-й круг
Матч окончен
Вашек Поспишил
Вашек Поспишил
83
Канада
6:2
4:6
4:6
Душан Лайович
Душан Лайович
55
Сербия
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