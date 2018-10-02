Стивенс вышла в третий круг турнира в Пекине, обыграв Чжэн Сайсай

Американская теннисистка Слоан Стивенс, посеянная на турнире в Пекине (Китай) под девятым номером, вышла в третий круг, в двух партиях обыграв представительницу Китая Чжэн Сайсай (WC) со счётом 6:1, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 20 минут.

Победительница Открытого чемпионата США 2017 года 1 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 2 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований в Пекине Стивенс поспорит с победительницей поединка Доминика Цибулкова (Словакия) — Дарья Гаврилова (Австралия).

Турнир с призовым фондом $8 285 274 завершится 7 октября. В прошлогоднем финале француженка Каролин Гарсия обыграла румынку Симону Халеп со счётом 6:4, 7:6 (7:3).

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