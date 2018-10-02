Осака: мы с Касаткиной, Бенчич, Соболенко — очень хороши

20-летняя японская теннисистка Наоми Осака, ставшая победительницей Открытого чемпионата США 2018 года, рассказала, как относится к успехам соперниц своего возраста.



«Думаю, девушки моего возраста выступают великолепно. Помню, как Остапенко выиграла Открытый чемпионат Франции. Я думала, это было невероятно здорово Я не могла понять, как она сделала это. Я считала, что для подобной победы нужно быть очень сильной в психологическом плане.

Думаю, мы с Касаткиной, Бенчич, Соболенко и другими — очень хороши. Когда я вижу, что мои ровесницы побеждают, я сама хочу выступать успешно", — приводит слова Осаки официальный сайт тура.

Осака квалифицировалась на Итоговый чемпионат WTA, который пройдёт в Сингапуре с 21 по 28 октября 2018 года.



Осака: попадание на Итоговый чемпионат WTA — это огромное достижение