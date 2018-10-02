Осака: попадание на Итоговый чемпионат WTA — это огромное достижение

Японская теннисистка Наоми Осака прокомментировала завоевание путёвки на Итоговый чемпионат WTA в Сингапуре, который пройдёт с 21 по 28 октября 2018 года. Ранее на этот турнир квалифицировались румынка Симона Халеп и немка Анжелика Кербер.



«Попадание на Итоговый чемпионат WTA — это огромное достижение. Победа на турнире восходящих звёзд WTA в 2015 году придала мне уверенности перед крупнейшими соревнованиями. Я очень рада, что скоро вернусь в Сингапур и буду играть с сильнейшими теннисистками по итогам сезона», — приводит слова Осаки официальный сайт тура.

Осака стала третьей представительницей Японии, которая сыграет на Итоговом чемпионате. Ранее в этом турнире участвовали Аи Сугияма и Кимико Датэ-Крумм.