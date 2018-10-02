М. Зверев проиграл Краиновичу в первом круге турнира в Пекине

Немецкий теннисист Миша Зверев не сумел пробиться во второй круг турнира в Пекине (Китай). На старте соревнований он в двух партиях проиграл представителю Сербии Филипу Краиновичу со счётом 1:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 4 минуты.

Зверев 4 раза подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и не взял ни одного гейма на подаче соперника. На счету Краиновича 8 эйсов, 1 двойная ошибка и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Пекине Краинович поспорит с представителем Испании Фелисьяно Лопесом, получившим «уайлд-кард» от организаторов. Накануне Лопес в трёх сетах победил хорвата Борну Чорича, посеянного под седьмым номером, со счётом 7:5, 5:7, 7:5.

Турнир завершится 7 октября.