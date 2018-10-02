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Басилашвили добыл волевую победу над Соком на старте турнира в Пекине

Басилашвили добыл волевую победу над Соком на старте турнира в Пекине
Теннис / ATP

Грузинский теннисист Николоз Басилашвили пробился во второй круг турнира в Пекине (Китай), в трёх партиях обыграв представителя США Джека Сока (6) – 6:7 (6:8), 7:5, 6:2. Продолжительность противостояния составила 2 часа и 35 минут.

Победитель матча 12 раз подал навылет, совершил 9 двойных ошибок и реализовал 4 из 13 брейк-пойнтов. На счету его соперника 10 эйсов, 7 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 10.

За выход в четвертьфинал соревнований лидер посева поспорит с представителем Испании Фернандо Вердаско.

Соревнования в Пекине с призовым фондом $ 3 401 860 завершатся 7 октября. Действующим победителем турнира является испанец Рафаэль Надаль, пропускающий текущий розыгрыш из-за травмы колена.

02 октября 2018 года, вторник. 10:35 МСК
Пекин (м). 1-й круг
Матч окончен
Джек Сок
Джек Сок
17
США
   8
7:6
6   
5:7
2:6
Николоз Басилашвили
Николоз Басилашвили
34
Грузия
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На 1-й неделе октября пройдёт главный женский турнир в азиатской серии – Пекин. Мужчины разыграют два пятисотника – в Токио и том же Пекине.
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