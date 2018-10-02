Басилашвили добыл волевую победу над Соком на старте турнира в Пекине

Грузинский теннисист Николоз Басилашвили пробился во второй круг турнира в Пекине (Китай), в трёх партиях обыграв представителя США Джека Сока (6) – 6:7 (6:8), 7:5, 6:2. Продолжительность противостояния составила 2 часа и 35 минут.



Победитель матча 12 раз подал навылет, совершил 9 двойных ошибок и реализовал 4 из 13 брейк-пойнтов. На счету его соперника 10 эйсов, 7 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 10.



За выход в четвертьфинал соревнований лидер посева поспорит с представителем Испании Фернандо Вердаско.



Соревнования в Пекине с призовым фондом $ 3 401 860 завершатся 7 октября. Действующим победителем турнира является испанец Рафаэль Надаль, пропускающий текущий розыгрыш из-за травмы колена.

Павлюченкова и Касаткина пробивают китайскую стену На 1-й неделе октября пройдёт главный женский турнир в азиатской серии – Пекин. Мужчины разыграют два пятисотника – в Токио и том же Пекине.