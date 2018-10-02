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Рублёв прервал серию из шести поражений и вышел во второй круг турнира в Пекине

Рублёв прервал серию из шести поражений и вышел во второй круг турнира в Пекине
Теннис / ATP

Российский теннисист Андрей Рублёв пробился во второй круг турнира в Пекине (Китай), в двух партиях обыграв представителя Португалии Жоау Соузу – 6:0, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час и 7 минут.

Победитель матча 3 раза подал навылет и реализовал 4 из 6 брейк-пойнтов. Двойными ошибками Рублёв не отметился. На счету его соперника 1 эйс и 1 двойная ошибка. Соуза не сумел реализовать единственный имевшийся у него брейк-пойнт.

За выход в четвертьфинал соревнований россиянин поспорит с победителем пары Фабио Фоньини (Италия) – Раду Албот (Молдавия).

Соревнования в Пекине с призовым фондом $ 3 401 860 завершатся 7 октября. Действующим победителем турнира является испанец Рафаэль Надаль, пропускающий текущий розыгрыш из-за травмы колена.

02 октября 2018 года, вторник. 13:30 МСК
Пекин (м). 1-й круг
Матч окончен
Жоау Соуза
Жоау Соуза
43
Португалия
0:6
4:6
 
Андрей Рублёв
Андрей Рублёв
68
Россия
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На 1-й неделе октября пройдёт главный женский турнир в азиатской серии – Пекин. Мужчины разыграют два пятисотника – в Токио и том же Пекине.
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