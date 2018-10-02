Рублёв прервал серию из шести поражений и вышел во второй круг турнира в Пекине

Российский теннисист Андрей Рублёв пробился во второй круг турнира в Пекине (Китай), в двух партиях обыграв представителя Португалии Жоау Соузу – 6:0, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час и 7 минут.



Победитель матча 3 раза подал навылет и реализовал 4 из 6 брейк-пойнтов. Двойными ошибками Рублёв не отметился. На счету его соперника 1 эйс и 1 двойная ошибка. Соуза не сумел реализовать единственный имевшийся у него брейк-пойнт.



За выход в четвертьфинал соревнований россиянин поспорит с победителем пары Фабио Фоньини (Италия) – Раду Албот (Молдавия).



Соревнования в Пекине с призовым фондом $ 3 401 860 завершатся 7 октября. Действующим победителем турнира является испанец Рафаэль Надаль, пропускающий текущий розыгрыш из-за травмы колена.