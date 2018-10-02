Победы дель Потро и Димитрова — в обзоре матчей первого круга турнира в Пекине

Аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро (1) успешно стартовал на Открытом чемпионате Китая, в двух партиях обыграв представителя Испании Альберта Рамос-Виньоласа со счётом 7:5, 6:2.



За выход в четвертьфинал соревнований лидер посева поспорит с первой ракеткой России Кареном Хачановым.

Также во второй круг турнира в Пекине пробился болгарин Григор Димитров (3), который в двух сетах взял верх над представителем США Теннисом Сандгреном со счётом 7:5, 6:3.

Следующим соперником третьего номера посева станет серб Душан Лайович.

Соревнования в столице Китая с призовым фондом $ 3 401 860 завершатся 7 октября. Действующим победителем турнира является испанец Рафаэль Надаль, пропускающий текущий розыгрыш из-за травмы колена.

Видеообзор доступен на «Чемпионате».