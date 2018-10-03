22 эйса помогли Андерсону обыграть Эбдена в матче первого круга турнира в Токио

Южноафриканский теннисист Кевин Андерсон (2) вышел во второй круг турнира в Токио (Япония), в трёх партиях обыграв представителя Австралии Мэттью Эбдена – 4:6, 7:6 (7:1), 6:2. Продолжительность противостояния составила 2 часа и 13 минут.



Второй номер посева 22 раза подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 2 из 5 брейк-пойнтов. На счету его соперника 4 эйса, 4 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 6.



За выход в четвертьфинал соревнований Андерсон поспорит с американским теннисистом Фрэнсисом Тиафо.



Турнир с призовым фондом $ 1 781 930 завершится 7 октября. В 2017 году эти соревнования выиграл бельгиец Давид Гоффен. В текущем розыгрыше соревнований он не участвует из-за травмы.

Павлюченкова и Касаткина пробивают китайскую стену На 1-й неделе октября пройдёт главный женский турнир в азиатской серии – Пекин. Мужчины разыграют два пятисотника – в Токио и том же Пекине.