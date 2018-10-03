Эдмунд обыграл Берреттини и вышел в 1/4 финала турнира в Пекине

Британский теннисист Кайл Эдмунд (5) пробился в третий круг турнира в Пекине (Китай), в трёх партиях обыграв представителя Италии Маттео Берреттини – 7:5, 6:7 (2:7), 7:5. Продолжительность противостояния составила 2 часа и 48 минут.



Британец 6 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника 10 эйсов, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт из 7.



За выход в полуфинал соревнований в Пекине третий номер посева поспорит с сербским теннисистом Душаном Лайовичем.



Соревнования в Пекине с призовым фондом $ 3 401 860 завершатся 7 октября. Действующим победителем турнира является испанец Рафаэль Надаль, пропускающий текущий розыгрыш из-за травмы колена.

Павлюченкова и Касаткина пробивают китайскую стену На 1-й неделе октября пройдёт главный женский турнир в азиатской серии – Пекин. Мужчины разыграют два пятисотника – в Токио и том же Пекине.