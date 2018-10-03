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Эдмунд обыграл Берреттини и вышел в 1/4 финала турнира в Пекине

Эдмунд обыграл Берреттини и вышел в 1/4 финала турнира в Пекине
Теннис / ATP

Британский теннисист Кайл Эдмунд (5) пробился в третий круг турнира в Пекине (Китай), в трёх партиях обыграв представителя Италии Маттео Берреттини – 7:5, 6:7 (2:7), 7:5. Продолжительность противостояния составила 2 часа и 48 минут.

Британец 6 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника 10 эйсов, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт из 7.

За выход в полуфинал соревнований в Пекине третий номер посева поспорит с сербским теннисистом Душаном Лайовичем.

Соревнования в Пекине с призовым фондом $ 3 401 860 завершатся 7 октября. Действующим победителем турнира является испанец Рафаэль Надаль, пропускающий текущий розыгрыш из-за травмы колена.

03 октября 2018 года, среда. 09:35 МСК
Пекин (м). 2-й круг
Матч окончен
Кайл Эдмунд
Кайл Эдмунд
16
Великобритания
7:5
   2
6:7
7   
7:5
Маттео Берреттини
Маттео Берреттини
58
Италия
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На 1-й неделе октября пройдёт главный женский турнир в азиатской серии – Пекин. Мужчины разыграют два пятисотника – в Токио и том же Пекине.
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