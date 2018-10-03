Тарпищев: Шарапова в 2019 году может стать первой ракеткой мира

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от выступления россиянки Марии Шараповой в следующем году. Нынешний сезон бывшая первая ракетка мира завершила досрочно.



«В мировом женском теннисе сейчас нет явно выраженного лидера, и любая из 12 ведущих спортсменок может выиграть любой турнир. Если Мария сохранит ту быстроту, которая у неё была, то в следующем году она может вернуться в мировую десятку. И может стать первой, потому что явного лидера нет.



Она не раз заявляла о том, что хочет ещё раз сыграть на Олимпийских играх. Поэтому разумным решением стало то, что она рано закончила выступать в этом году, и подготовительный период будет длинным. Потому что с возрастом, наверное, методическая составляющая выходит на первое место. И с этой точки зрения первое, что ей надо сделать, — уйти от травматизма, который её преследует», — цитирует Тарпищева «РИА Новости».



Тарпищев также оценил шансы Шараповой завоевать золото на Олимпиаде 2020 года в Токио.



«Конечно, мы с большой радостью воспринимаем желание Шараповой выступить на Олимпиаде в Токио. Потому что она в отдельных матчах, даже несмотря на травмы, показывала игру уровня мировой пятёрки. И если у неё не будет травм и она сохранит свои качества в плане передвижения, то при грамотной подготовке может выиграть Олимпийские игры. Потому что на Олимпиаде в Токио будет привычное для неё покрытие — хард», — сказал Тарпищев.

Тарпищев: вопрос приезда Шараповой на Кубок Кремля находится в стадии обсуждения