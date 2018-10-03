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Лопес уступил Краиновичу в матче второго раунда турнира в Пекине

Лопес уступил Краиновичу в матче второго раунда турнира в Пекине
Теннис / ATP

Испанский теннисист Фелисьяно Лопес не сумел пробиться в четвертьфинал турнира в Пекине (Китай). В матче второго круга соревнований он в двух партиях проиграл представителю Сербии Филипу Краиновичу – 6:7 (5:7), 3:6. Продолжительность противостояния составила 1 час и 43 минуты.

Лопес 12 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 3 из 8 брейк-пойнтов. На счету Краиновича 4 эйса, 1 двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 14.

За выход в полуфинал соревнований Краинович поспорит с победителем пары Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, 1) – Карен Хачанов (Россия).

Соревнования в Пекине с призовым фондом $ 3 401 860 завершатся 7 октября. Действующим победителем турнира является испанец Рафаэль Надаль, пропускающий текущий розыгрыш из-за травмы колена.

03 октября 2018 года, среда. 11:30 МСК
Пекин (м). 2-й круг
Матч окончен
Филип Краинович
Филип Краинович
36
Сербия
   7
7:6
5   
6:3
 
Фелисьяно Лопес
Фелисьяно Лопес
71
Испания
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На 1-й неделе октября пройдёт главный женский турнир в азиатской серии – Пекин. Мужчины разыграют два пятисотника – в Токио и том же Пекине.
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