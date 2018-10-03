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Хачанов уступил дель Потро в матче второго круга на турнире в Пекине

Хачанов уступил дель Потро в матче второго круга на турнире в Пекине
Теннис / ATP

Аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро (1) пробился в четвертьфинал турнира в Пекине (Китай), в двух партиях обыграв первую ракетку России Карена Хачанова – 6:4, 7:6 (7:4). Продолжительность противостояния составила 1 час и 41 минута.

Аргентинец 10 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 2 из 4 брейк-пойнтов. На счету Хачанова 7 эйсов и 1 реализованный брейк-пойнто из 3. Двойных ошибок Карен не допустил.

За выход в полуфинал соревнований лидер посева поспорит с сербским теннисистом Филипом Краиновичем.

Соревнования в Пекине с призовым фондом $ 3 401 860 завершатся 7 октября. Действующим победителем турнира является испанец Рафаэль Надаль, пропускающий текущий розыгрыш из-за травмы колена.

03 октября 2018 года, среда. 14:40 МСК
Пекин (м). 2-й круг
Матч окончен
Хуан-Мартин дель Потро
Хуан-Мартин дель Потро
4
Аргентина
6:4
   7
7:6
4   
 
Карен Хачанов
Карен Хачанов
24
Россия
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На 1-й неделе октября пройдёт главный женский турнир в азиатской серии – Пекин. Мужчины разыграют два пятисотника – в Токио и том же Пекине.
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