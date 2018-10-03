Хачанов уступил дель Потро в матче второго круга на турнире в Пекине

Аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро (1) пробился в четвертьфинал турнира в Пекине (Китай), в двух партиях обыграв первую ракетку России Карена Хачанова – 6:4, 7:6 (7:4). Продолжительность противостояния составила 1 час и 41 минута.



Аргентинец 10 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 2 из 4 брейк-пойнтов. На счету Хачанова 7 эйсов и 1 реализованный брейк-пойнто из 3. Двойных ошибок Карен не допустил.

За выход в полуфинал соревнований лидер посева поспорит с сербским теннисистом Филипом Краиновичем.



Соревнования в Пекине с призовым фондом $ 3 401 860 завершатся 7 октября. Действующим победителем турнира является испанец Рафаэль Надаль, пропускающий текущий розыгрыш из-за травмы колена.