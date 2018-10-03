Севастова стала первой четвертьфиналисткой турнира в Пекине

Латвийская теннисистка Анастасия Севастова вышла в четвертьфинал турнира в Пекине (Китай), в двух партиях обыграв представительницу Хорватии Донну Векич со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 20 минут.

Анастасия совершила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 7 двойных ошибок и 2 брейка.

За выход в полуфинал соревнований в Пекине 28-летняя уроженка Лиепаи, занимающая 20-ю строчку в рейтинге WTA, поспорит с победительницей поединка Слоан Стивенс (США, 9) — Доминика Цибулкова (Словакия).

Турнир с призовым фондом $ 8 285 274 завершится 7 октября. В прошлогоднем финале француженка Каролин Гарсия обыграла румынку Симону Халеп со счётом 6:4, 7:6 (7:3).