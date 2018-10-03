Удары Квитовой и Осаки претендуют на звание лучшего по итогам сентября

Официальный сайт WTA огласил список теннисисток, удары которых могут быть отмечены в номинации «Удар сентября 2018 года». На эту награду претендуют американка Аманда Анисимова (Хиросима), чешка Петра Квитова (Ухань), представительница Китайского Тайбэя Се Шувэй (Хиросима), словачка Доминика Цибулкова (Ухань) и действующая победительница Открытого чемпионата США японка Наоми Осака (Токио).

Оценить претендентов и проголосовать можно на официальном сайте WTA-тура.

Голосование по этой номинации завершится 4 октября. Победительница будет объявлена 5 октября. Также будут определены лучший игрок и прорыв месяца.

Удар российской теннисистки Марии Шараповой в матче с её соотечественницей Дарьей Касаткиной на турнире в Монреале был признан лучшим по итогам августа. Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» также победила в этой номинации по итогам февраля и апреля 2018 года.