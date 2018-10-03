Дель Потро квалифицировался на Итоговый турнир АТР после победы над Хачановым

Аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро квалифицировался на Итоговый турнир АТР. Важные очки в чемпионской гонке дель Потро набрал после победы над россиянином Кареном Хачановым со счётом 6:4, 7:6 (7:4) и выхода в четвертьфинал турнира в Пекине.

Аргентинский теннисист, занимающий четвёртое место в рейтинге АТР, выступит на Итоговом турнире в Лондоне впервые с 2013 года, сообщает пресс-служба организации. Там он присоединится к испанцу Рафаэлю Надалю, сербу Новаку Джоковичу и швейцарцу Роджеру Федереру, которые ранее гарантировали себе участие в турнире.

В сезоне-2018 30-летний дель Потро завоевал титулы на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе и турнире в Акапулько.

Итоговый турнир АТР, на котором выступят восемь лучших теннисистов по итогам 2018 года пройдёт в Лондоне 11-18 ноября.

Фото доступно в «твиттере» АТР.