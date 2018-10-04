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22 эйса не помогли Кирьосу обыграть Гаске в матче второго раунда турнира в Токио

22 эйса не помогли Кирьосу обыграть Гаске в матче второго раунда турнира в Токио
Теннис / ATP

Французский теннисист Ришар Гаске (8) вышел в четвертьфинал турнира в Токио, в двух партиях обыграв представителя Австралии Ника Кирьоса – 7:6 (7:4), 7:6 (7:1). Продолжительность противостояния составила 1 час и 18 минут.

Гаске 12 раз подал навылет и не сумел реализовать ни одного брейк-пойнта из 5. Двойных ошибок Гаске не допустил. На счету его соперника 22 эйса и 4 двойные ошибки. Взять подачу соперника Кирьос не имел.

За выход в полуфинал соревнований француз поспорит со второй ракеткой турнира из ЮАР Кевином Андерсоном.

Турнир с призовым фондом $ 1 781 930 завершится 7 октября. В 2017 году эти соревнования выиграл бельгиец Давид Гоффен. В текущем розыгрыше соревнований он не участвует из-за травмы.

04 октября 2018 года, четверг. 14:00 МСК
Токио. 2-й круг
Матч окончен
Ришар Гаске
Ришар Гаске
25
Франция
   7
7:6
4   
   7
7:6
1   
 
Ник Кирьос
Ник Кирьос
27
Австралия
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