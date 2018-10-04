Циципас: я почти ничего не слышу правым ухом

Греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал о необычной проблеме, с которой он столкнулся по ходу последней недели.



«В начале недели мне в правое ухо попала вода, и я почти перестал им слышать. Было необычно играть в таких условиях, но я справился. Моей целью было просто выйти на корт и играть в свою игру, не обращая внимания на то, слышу я что-то или нет», – цитирует Циципаса Tennis World USA.



На соревнованиях в Токио 15-я ракетка мира уже добрался до четвертьфинальной стадии. После победы над японцем Таро Дэниэлом в первом раунде грек оказался сильнее австралийца Алекса де Минора в матче 1/8 финала. Следующим соперником Стефаноса станет хозяин кортов Кей Нисикори. Ранее теннисисты между собой не встречались.

Павлюченкова и Касаткина пробивают китайскую стену На 1-й неделе октября пройдёт главный женский турнир в азиатской серии – Пекин. Мужчины разыграют два пятисотника – в Токио и том же Пекине.