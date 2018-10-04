Соболенко: при счёте 2:5 во втором сете сказала себе, что терять уже нечего

Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала победу над француженкой Каролин Гарсией в матче третьего круга турнира в Пекине (Китай) со счётом 5:7, 7:6 (7:3), 6:0. В ходе встречи 20-летняя уроженка Минска уступала — 5:7, 2:5.

«Говорила себе: „Арина, вперёд. Терять нечего, ты уступаешь — 5:7, 2:5. Просто постарайся сыграть как можно лучше. Это всё, что нужно сейчас“. Когда проигрывала 2:5, терять и правда было нечего. Тогда я начала играть в теннис. Не думала о том, как сыграть хорошо. Главным было — попасть в корт и выиграть очко. Я не стремилась попадать только в линию.

Повезло, выиграла второй сет. После этого не знаю, что случилось с соперницей, но она уже не бегала так хорошо за мячами, как в первых двух сетах. Она перестала попадать в корт так, как раньше. Но до третьего сета она показывала невероятный теннис, я ничего не могла поделать. Подача у меня не работала. Не знаю, что случилось. Просто Гарсия играла здорово. Счастлива, что смогла взять второй сет. Мне повезло, что в третьем сете Каролин уже не играла", — цитирует Соболенко официальный сайт тура.

В четвертьфинале турнира в Пекине Соболенко сыграет с китаянкой Ван Цян.