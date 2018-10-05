Басилашвили вышел в полуфинал турнира в Пекине

Грузинский теннисист Николоз Басилашвили пробился в четвертьфинал турнира в Пекине (Китай), в двух партиях обыграв представителя Туниса Малека Жазири – 6:2, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час и 9 минут.



Победитель матча 6 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника 3 эйса, 5 двойных ошибок. Жазири не сумел реализовать единственный имевшийся у него брейк-пойнт.



За выход в полуфинал соревнований грузин поспорит с представителем Великобритании Кайлом Эдмундом (5).



Соревнования в Пекине с призовым фондом $ 3 401 860 завершатся 7 октября. Действующим победителем турнира является испанец Рафаэль Надаль, пропускающий текущий розыгрыш из-за травмы колена.

Павлюченкова и Касаткина пробивают китайскую стену На 1-й неделе октября пройдёт главный женский турнир в азиатской серии – Пекин. Мужчины разыграют два пятисотника – в Токио и том же Пекине.