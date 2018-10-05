Дель Потро: в матче с Краиновичем всё сложилось успешно

Аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро прокомментировал победу над сербом Филипом Краиновичем (6:3, 6:0) в четвертьфинале турнира в Пекине (Китай).

«Думаю, я провёл хороший матч. Я упорно тренировался, чтобы играть на таком уровне. Сегодня всё сложилось успешно, начиная с моей подачи, форхэндов и бекхэндов. Мне нужно играть именно так, чтобы пробиться в заключительные стадии этого турнира.

Филип хорошо начал матч, но я здорово играл на задней линии. Также я удачно подавал, что мне помогло сегодня», — цитирует дель Потро пресс-служба ATP.

В полуфинале турнира в Пекине аргентинский теннисист сыграет с итальянцем Фабио Фоньини, который ранее нанёс поражение венгру Мартону Фучовичу (6:4, 6:4).