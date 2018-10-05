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Дель Потро отдал Краиновичу три гейма в матче 1/4 финала турнира в Пекине

Дель Потро отдал Краиновичу три гейма в матче 1/4 финала турнира в Пекине
Теннис / ATP

Аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро (1) пробился в полуфинал турнира в Пекине (Китай), в двух партиях уверенно обыграв представителя Сербии Филипа Краиновича – 6:3, 6:0. Продолжительность противостояния составила 1 час и 3 минуты.

Аргентинец 12 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника 1 эйс, 2 двойные ошибки и 0 реализованный брейк-пойнтов из 3.

За выход в финал соревнований лидер посева поспорит с итальянским теннисистом Фабио Фоньини.

Соревнования в Пекине с призовым фондом $ 3 401 860 завершатся 7 октября. Действующим победителем турнира является испанец Рафаэль Надаль, пропускающий текущий розыгрыш из-за травмы колена.

05 октября 2018 года, пятница. 10:40 МСК
Пекин (м). 1/4 финала
Матч окончен
Хуан-Мартин дель Потро
Хуан-Мартин дель Потро
4
Аргентина
6:3
6:0
 
Филип Краинович
Филип Краинович
36
Сербия
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На 1-й неделе октября пройдёт главный женский турнир в азиатской серии – Пекин. Мужчины разыграют два пятисотника – в Токио и том же Пекине.
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