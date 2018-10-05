Дель Потро отдал Краиновичу три гейма в матче 1/4 финала турнира в Пекине

Аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро (1) пробился в полуфинал турнира в Пекине (Китай), в двух партиях уверенно обыграв представителя Сербии Филипа Краиновича – 6:3, 6:0. Продолжительность противостояния составила 1 час и 3 минуты.



Аргентинец 12 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника 1 эйс, 2 двойные ошибки и 0 реализованный брейк-пойнтов из 3.



За выход в финал соревнований лидер посева поспорит с итальянским теннисистом Фабио Фоньини.



Соревнования в Пекине с призовым фондом $ 3 401 860 завершатся 7 октября. Действующим победителем турнира является испанец Рафаэль Надаль, пропускающий текущий розыгрыш из-за травмы колена.

Павлюченкова и Касаткина пробивают китайскую стену На 1-й неделе октября пройдёт главный женский турнир в азиатской серии – Пекин. Мужчины разыграют два пятисотника – в Токио и том же Пекине.