Джокович: судей нужно штрафовать, если они допускают ошибки

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал последние судейские скандалы. В финале US Open американка Серена Уильямс назвала судью Карлоса Рамоса сексистом после того, как тот снял с неё очки за подсказку тренера, сломанную ракетку и оскорбления. А судья Мохаммед Лахьяни был отстранён от работы на несколько матчей за то, что во время US Open подбадривал австралийца Ника Кирьоса.

«Судьи – такие же люди. Мы должны с пониманием относиться к их ошибкам. В то же время я остаюсь на стороне игроков. И я поддерживаю игроков, когда они призывают судей к ответственности. Если мы нарушаем какие-то правила, нам выносят предупреждения или штрафуют. Думаю, что нужно штрафовать и судей за ошибки. Они должны нести ответственность за свои действия.

В то же время я симпатизирую судьям. Я понимаю, что они оказываются в непростой ситуации, ведь им приходится находиться в центре и гуще событий, когда эмоции зашкаливают», — цитирует Джоковича Tennis World USA.